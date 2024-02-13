Uzmanından hamilelere vajinal mantar enfeksiyonu uyarıları

Vajinal mantar enfeksiyonları kadınlarda sık görülen bir sağlık problemidir. Opr. Dr. Sedat Melikli, “Kadınların yüzde 5 ila 9'u, her yıl 3 veya daha fazla kez vajinal mantar enfeksiyonu yaşar. Bu enfeksiyon genellikle üreme çağındaki kadınlarda ortaya çıkar. Menopozda ve küçük kızlarda daha seyrek rastlanır. Gebelikte de hormon seviyelerindeki değişimler nedeniyle olabilir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sedat Melikli, vajinal mantar enfeksiyonu hakkında şunları söyledi:

Vajinal mantar enfeksiyonunun en sık görülen belirtileri genital bölgede ve vajen etrafında kaşınma veya kızarıklık, idrar yapma esnasında veya cinsel ilişki sırasında acı ve yanma hissi, genital bölgedeki dokuların şiş ve kırmızı olmasıdır. “Çoğu zaman beyaz ve kesikli (lor gibi) veya sıvı kıvamında vajinal akıntı olur” diye ekledi.

“ANTİBİYOTİK KULLANIMI MANTAR RİSKİNİ ARTIRIR”

Vajinal mantar enfeksiyonunun sebebinin normalde de vajende bulunan C.albicans veya başka tür mantarların aşırı çoğalması olduğunu belirten Opr. Dr. Sedat Melikli, “Antibiyotik kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı, vajinal sünger, diafram, rahim içi araç (spiral) kullanımı mantar oluşumuna zemin hazırlar. Bunların yanı sıra gebelik, diyabet, bağışıklık sisteminin zayıf olması, cinsel aktivite vajinal mantar için risk faktörleridir” dedi.

“MANTAR ENFEKSİYONU TANISI İÇİN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR”

Bir mantar enfeksiyonunun tanısı için doktorun hastanın vulvasını ve vajinasını muayene etmesi gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Melikli, “Mantar enfeksiyonunuz olduğundan emin olmadan evde tedavi uygulamayın” uyarısında bulundu.

“VAJİNAL KREM VE TABLETLERLE ETKİLİ VE HIZLI TEDAVİ SAĞLANABİLİR”

Tedavi amacıyla ağızdan alınan veya vajinal tablet ve vajinal krem kullanıldığını ifade eden Opr. Dr. Melikli, “Vajinal krem veya tablet uyumadan önce vajinanın içine veya vulvaya sürülür. 1, 3 ve 7 günlük tedavi seçenekleri vardır. Tedavinin süresi, enfeksiyonun ciddiyetine göre değişir” diye konuştu.

“TEDAVİ SONRASI DÖNEME DİKKAT EDİLMELİ”

Birçok mantar enfeksiyonunun tedaviye başlandıktan birkaç gün içinde geçtiğini dile getiren Opr. Dr. Melikli, “Fakat enfeksiyon iyileştikten sonra bile kaşınma ve kızarıklık devam edebilir. Tedaviyi tamamladıktan sonra birkaç gün içinde düzelmezseniz doktorunuzla iletişime geçin” dedi.

“TEKRARLAYAN BELİRTİLER İÇİN VAJİNAL KÜLTÜR YAPILMALI”

Kadınların yüzde 5 ila 9'unda, yılda üç veya daha fazla kez mantar enfeksiyonu tekrarladığını belirten Opr. Dr. Melikli, “Vajinal mantar enfeksiyonlarının çoğuna Candida albicans adlı bir mantar sebep olur. Sürekli veya tekrarlayan enfeksiyonlar, Candida glabrata veya Candida krusei gibi daha az yaygın olan Candida türlerinin enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Tekrarlayan veya sürekli belirtileri olan kadınlarda vajinal kültür yapılmalıdır” dedi.

Vajinal mantar enfeksiyonları kadınlarda sık karşılaşılan bir sağlık problemidir. Opr. Dr. Melikli, “Kadınların yüzde 5 ila 9'u, her yıl 3 veya daha fazla kez mantar enfeksiyonu geçirir. Bu enfeksiyon daha çok üreme çağındaki kadınlarda görülür. Menopozda ve küçük kızlarda daha az görülür. Gebelikte de hormon seviyelerindeki değişimler sebebiyle olabilir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Melikli, vajinal mantar enfeksiyonu hakkında şunları anlattı:

Vajinal mantar enfeksiyonunun en sık görülen belirtileri genital bölgede ve vajen etrafında kaşınma veya kızarıklık, idrar yapma veya cinsel ilişki sırasında acı ve yanma, genital bölgedeki dokuların şiş ve kırmızı olmasıdır. “Genellikle beyaz ve kesikli (lor gibi) veya sıvı kıvamında vajinal akıntı olur” diye ifade etti.

“ANTİBİYOTİK KULLANIMI MANTAR RİSKİNİ YÜKSELTİR”

Vajinal mantar enfeksiyonunun sebebinin normalde de vajende bulunan C.albicans veya başka tür mantarların aşırı çoğalması olduğunu belirten Opr. Dr. Melikli, “Antibiyotik kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı, vajinal sünger, diafram, rahim içi araç (spiral) kullanımı mantar oluşumuna zemin hazırlar. Bunların dışında gebelik, diyabet, bağışıklık sisteminin zayıf olması, cinsel aktivite vajinal mantar için risk faktörleridir” dedi.

“MANTAR ENFEKSİYONU TANISI İÇİN DOKTORA GÖRÜNMEK GEREKİR”

Bir mantar enfeksiyonunun tanısı için doktorun hastanın vulvasını ve vajinasını muayene etmesi gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Melikli, “Mantar enfeksiyonunuz olduğundan emin olmadan evde tedavi uygulamayın” uyarısında bulundu.

“VAJİNAL KREM VE TABLETLERLE ETKİLİ VE HIZLI TEDAVİ SAĞLANABİLİR”

Tedavi amacıyla ağızdan alınan veya vajinal tablet ve vajinal krem kullanıldığını ifade eden Opr. Dr. Melikli, “Vajinal krem veya tablet uyumadan önce vajinanın içine veya vulvaya sürülür. 1, 3 ve 7 günlük tedavi seçenekleri vardır. Tedavinin süresi, enfeksiyonun ciddiyetine göre değişir” diye konuştu.

“TEDAVİ SONRASI DÖNEME DİKKAT EDİLMELİ”

Birçok mantar enfeksiyonunun tedaviye başlandıktan birkaç gün içinde geçtiğini dile getiren Opr. Dr. Melikli, “Fakat enfeksiyon iyileştikten sonra bile kaşınma ve kızarıklık devam edebilir. Tedaviyi tamamladıktan sonra birkaç gün içinde düzelmezseniz doktorunuzla iletişime geçin” dedi.

“TEKRARLAYAN BELİRTİLER İÇİN VAJİNAL KÜLTÜR YAPILMALI”

Kadınların yüzde 5 ila 9&aposunda, yılda üç veya daha fazla kez mantar enfeksiyonu tekrarladığını belirten Opr. Dr. Melikli, “Vajinal mantar enfeksiyonlarının çoğuna Candida albicans adlı bir mantar sebep olur. Sürekli veya tekrarlayan enfeksiyonlar, Candida glabrata veya Candida krusei gibi daha az yaygın olan Candida türlerinin enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Tekrarlayan veya sürekli belirtileri olan kadınlarda vajinal kültür yapılmalıdır” dedi.

“CİNSEL YOLLA BULAŞMAZ”

Tekrarlayan semptomları olan kadınlara genellikle 6 aylık haftalık ağızdan alınan mantar ilacı şeklinde tedavi planı uygulandığını vurgulayan Opr. Dr. Melikli, “Vajinal mantar enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir, ancak enfeksiyon nadiren bir partnerden diğerine geçebilir. Cinsel partnerin şikâyeti yoksa rutin tedavisi önerilmez” dedi.

“MANTAR ENFEKSİYONUNDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER”

Uzun süreli antibiyotik tedavisine mantar ilacı eklenmesi, kan şekerinin normal sınırlarda olması, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların doz ayarı yapılmasının alınabilecek önlemler olduğunu söyleyen Opr. Dr. Melikli, “Gebelikteki vajinal mantar hastalıkları gebelikte hormonel düzende oluşan farklılıklar nedeniyle oluşur. Genellikle doğumdan sonraki dönemde normale döner.” şeklinde konuştu.

“DOĞRU TEMİZLİK VE TEDAVİ ÖNEMLİ”

Genital mantar enfeksiyonlarından korunmak için kimyasal temizlik ürünleri kullanmadan genital bölgenin az sabun ile yıkanıp temiz ve kuru tutulmasının önerildiğini vurgulayan Opr. Dr. Melikli, “Renkli ve kokulu tuvalet kâğıtları, kullanılan yıkama jelleri özel bölgenizde tahrişe, alerjik reaksiyona sebep olabilir. Günde ekstra özel durum yok ise bir kez su ile temizlik yeterlidir. Vajen içerisini tıbbi endikasyonlar dışında yıkamanızı önermiyoruz. Defalarca genital bölgeyi ve vajeni yıkamak, lif benzeri ürünler kullanmak tahrişe sebep olur ve sizi enfeksiyonlara açık hale getirir. Çok dar olmayan ipek ve ya pamuk iç çamaşırları kullanmanız ve belli aralıklarla değiştirmeniz önerilir. Günlük ped kullanımı enfeksiyonlar açısından nemli ve sıcak ortam oluşturduğu için tavsiye etmiyoruz. Son olarak muayene olmadan önce mantar enfeksiyonu için tedavisiye başlanmaması gerektiğinin tekrar altını çizmek isterim. Çünkü bu sizde tekrarlayan, 6 ay gibi uzun sürebilen tedavi gerektiren mantar enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bahsi geçen şikayetler varsa doktorunuza başvurunuz” diyerek sözlerini noktaladı.