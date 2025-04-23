Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Antalya Elmalı’da nisanla gelen leylekler, Çaybaşı Camii’nin kubbesine bu yılda yuva yaptı. Cami imamı “Murat Sıkım 15 senedir buradayım ve her sene görüyorum. Yumurtalarını bırakıyorlar, ardından büyüdüklerinde alıp yollarına devam ediyorlar.”

Antalya'nın Elmalı ilçesine nisan ayında gelmeye başlayan leylekler, daha önce yaptıkları yuvalarına konuyor. Mahalledeki bir caminin kubbesi ise yıllardır aynı leyleği ağırlıyor. Buraya yumurtalarını bırakan leylek, yavrularını büyütüp yoluna devam ediyor.

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İlkbahar mevsimiyle Elmalı Çaybaşı Mahallesi'ne gelmeye başlayan leylekler, daha önce yaptıkları yuvalarına konuyor. Bunların arasında en dikkat çekeni ise, Çaybaşı Camii'nin kubbesine yuvasını yapıp yumurtlayan bir leylek oldu. Cami görevlileri ve cemaatin oldukça ilgisini çeken leylek, her göç zamanı aynı caminin kubbesine yuva yapıp yumurtluyor.

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

"HER NİSAN GELİYOR"

Cami imamı Murat Sıkım, 15 yıldır camide görev yaptığını belirterek, "Bu leylek nisanın başında her sene geliyor. Ben 15 senedir buradayım ve her sene görüyorum. Yumurtalarını bırakıyorlar, ardından büyüdüklerinde alıp yollarına devam ediyorlar" dedi.

Çaybaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Atılgan, leyleklerin yıllardır köye göç ettiklerini ifade etti. Atılgan, "Önceki yıllarda eski camimizin üzerine yuva yapıyorlardı, şimdi yeni camiye yapıyorlar. Ortalama yıllık 2 ya da 3 yavru yetiştiriyorlar. Göç zamanı gelince de terk ediyorlar" diye konuştu.

Cami cemaati de leyleklerin mahallelerine renk kattığını söyleyerek, onları görmek için herkesi davet ettiklerini dile getirdi.

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

Yıllardır aynı leylek, aynı camiye geliyor

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