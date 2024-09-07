Yıllık izin için geldiği memleketinde ölen uzman çavuş toprağa verildi

Kaynak: İHA
Yıllık izin için geldiği memleketinde ölen uzman çavuş toprağa verildi

Yıllık izin için geldiği memleketi Adana'da geçirdiği trafik kazasından hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da yıllık izin için memleketine dönen uzman çavuş Hamza Yılmaz, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 25 yaşındaki Yılmaz, Kozan ilçesi Çevre Yolu Üniversitesi kavşağında otomobil ile motosikletinin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Yılmaz’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kozan’daki baba ocağı Köseli Mahallesi’ne getirildi.

Cenaze töreni, öğle namazının ardından Örendere Mezarlığı’nda yapıldı. Yılmaz’ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Yılmaz’ın cenazesinin ardından annesi Leyla Yılmaz ve babası Adem Yılmaz gözyaşlarına boğuldu. Anne Leyla Yılmaz’ın feryatları, törene katılanların yüreklerini dağlarken, 2 yıl önce kızı da hayatını kaybetmişti.

Cenaze törenine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Emniyet Müdür Vekili Zinnuri Karatekin, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, baba Adem Yılmaz’a ilçe kaymakamı tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

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