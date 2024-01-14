Yılmaz: Bankalara toplumsal faydaya göre not verilecek

"TCMB toplumsal yatırım notu çalışmalarını sürdürüyor"

Bankalar krediyi nereye veriyor, krediler nereye gidiyor gibi tüm merak edilen sorulara bakılacağını söyleyen Cevdet Yılmaz, kısa vadeli, tüketimi finanse eden bankaların toplumsal kredi notu daha düşük olacağını söyleyerek, TCMB buna göre teşvikler hazırlayarak karşılıklarda düzenleme yapılacağını dile getirdi.

Toplumsal kredi notunun amacı, ihracat ve yatırım başta olmak üzere hükümetin belirlediği alanlara kredi veren bankaları düzenlemelerle teşvik etmeyi hedefliyor.

OVP ile makro gelişmelerin uyumlu ilerlediğini söyleyen Yılmaz, bazı göstergelerin de OVP'deki hedeflerden daha olumlu bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Yılmaz bütçede gelirlerin öngörülenin üzerinde daha pozitif ilerlemesinin, bütçe açığının da 2023 yılında GSYH'ye oranla yüzde 6,4 olarak tahmin edilen oranın 1 puan altında sonuçlanacağını söyledi.

Enflasyonla çok yönlü olarak koordineli bir şekilde mücadelenin devam edeceğini söyleyen Yılmaz, enflasyonun öncelikli mesela olduğu söyledi.

Kur korumalı mevduatın geçici süreyle devreye aldıklarını anımsatan Yılmaz, "Dönemin şartlarındaki ihtiyacı karşıladıktan sonra görevini tamamladı" ifadelerini kullandı.

KKM’den “kademeli çıkış” olduğunu söyleyen Yılmaz, 3,4 trilyon TL'den 2,58 trilyon TL'ye gerileme yaşanmasına rağmen azalış kur üzerinde dalgalanmaya yol açmadığını söyledi.

Yılmaz kredi derecelendirme kuruluşlarının zaman içinde Türkiye'ye hak ettiği notu vereceğine inandığını da ifade etti.