Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratının yargılandığı davada sıcak gelişme

Kaynak: İHA
Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratının yargılandığı davada sıcak gelişme
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratının ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla yargılandığı dava, 3 Mayısa ertelendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olmasıyla ilgili 28 Ocak 2013’te başlatılan soruşturma kapsamında 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin 86 yaşındaki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı hakkında, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "ihaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Kamu görevlisinin resmî evrakta sahteciliği" suçlamalarıyla 2016 yılında beraat kararı almıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına hüküm kıldı. Dava, tekrardan Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

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Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, haklarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 22 belediye bürokratı katılmazken, taraf avukatları katıldı.

EK SÜRE TALEP EDİLDİ

Büyükerşen'in avukatları, mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporu ile soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki bilirkişi raporlarının arasında çelişki olmadığını belirterek, Büyükerşen'in "beraatini" istedi. Hazine avukatı ise ek bilirkişi raporunu Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) gördükleri için henüz detaylı inceleyemediklerini ifade ederek, beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, hazine avukatına ek rapora karşı beyanda bulunması için 15 gün süre verilmesine hükmetti. Duruşma 3 Mayıs'a ertelendi.

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