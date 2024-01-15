Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye sert eleştiriler. 25 yılın ardından aday gösterilmeyen

CHP, bu dönem Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen'in yerine belediyede hukuk müşavirliğinin yanı sıra seçim sürecine kadar genel sekreter olarak görev yapan Ayşe Ünlüce aday göstermesi geniş yankı oldu.

CHP bugün Eskişehir'de aday tanıtım toplantısı gerçekleştirirken, toplantıya Büyükerşen’in yanı sıra, CHP’nin Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz katıldı.

Kısa Dalga'nın haberine göre, adayların açıklamalarından sonra görüşlerini dile getiren Büyükerşen, partisi CHP'ye yönelik eleştirilerini açıkladı.

"GİDENLERİN DEDİKODUSUNU YAPARLAR"

Gençliğinde, gazeteciliği esnasında vaktinin büyük çoğunluğunun her gün CHP’de geçtiğini belirten Büyükerşen, “Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatı vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar” dedi.

Parti içerisinde geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar olduğunu ve herkesin birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma eğilimi içerisinde olduğunu belirten Büyükerşen, “Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır” diye konuştu.

AYŞE ÜNLÜCE İÇİN DESTEK İSTEDİ

Kendisinin yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce için de destek isteyen Büyükerşen, partililere “destek verip oyları arttırmasanız, hakkımı helal etmem” diye konuştu.

Büyükerşen konuşmasının devamında, “Eğer ben gerek hocalığım sırasında gerek açık öğretimde, yüksek öğretim yapmada imkan ve fırsat eşitliğini devletin sağlayamadığı bir ülkede bir sistem kurup sağladıysam, emeklerim olduysa eğitimde, şehircilikte emeklerim olduysa, hakkımı sizlere helal edebilmek için Ayşe Hanıma oy vermenizi istiyorum” dedi.