Yılmaz Erdoğan metroda konser verdi ortalık yıkıldı. Sokak sanatçısına eşlik etti

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sık sık toplu taşıma kullanıyor. Ünlü oyuncu, bu kez de İstanbul metrosunda saz çalan bir sokak sanatçısına eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz Erdoğan metroda konser verdi ortalık yıkıldı. Sokak sanatçısına eşlik etti

Türk sinemasının önemli isimlerinden oyuncu, yönetmen ve senarist Yılmaz Erdoğan, metroda saz çaldığı görüntülerle gündem oldu.

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Ekranlara dönmeye hazırlanan Yılmaz Erdoğan, zaman zaman halk arasına karışmasıyla da biliniyor.
Sosyal medyada yayılan o görüntülerde ünlü oyuncunun toplu taşıma kullandığı, insanlarla muhabbete girdiği görülüyor.

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Yılmaz Erdoğan son olarak metroda saz çalarken görüntülendi.
İstanbul metro istasyonunda müzisyene eşlik eden ünlü isim, saz çalarak en sevilen türkülerden birisini seslendirdi.

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Candan İleri türküsünü seslendiren ünlü isme gösterilen ilgi ise yoğundu.
Büyük beğeni toplayan Yılmaz Erdoğan, çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi. Erdoğan ayrıca 'boş geçmeyin' diyerek vatandaşları güldürmeyi de ihmal etmedi.

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