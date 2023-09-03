Yılmaz Erdoğan metroda konser verdi ortalık yıkıldı. Sokak sanatçısına eşlik etti

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, sık sık toplu taşıma kullanıyor. Ünlü oyuncu, bu kez de İstanbul metrosunda saz çalan bir sokak sanatçısına eşlik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.