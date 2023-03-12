Usta oyuncunun menajeri bakanlığa seslendi. Lütfen Yılmaz Gruda'yı yoğun bakıma alın

92 yaşındaki usta aktör son olarak Ankara’da bir ödül törenine katıldı. Yolculuk sırasında soğuk algınlığına yakalanan ve fenalaşan oyuncu İstanbul’a döndüğünde rahatsızlığı artınca Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Böbrek yetmezliği teşhisi konulan oyuncu yoğun bakımda tedavi gördükten sonra geçen günlerde taburcu edildi. Bugün yeniden rahatsızlanan Gruda bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

MENAJERİ BAKANLIĞA SESLENDİ

Gruda televizyonda en son, Menajerimi Ara dizisinde kendini oynamıştı. Bugün, usta oyuncunun menajeri bugün bakanlığa seslendi, Gruda'nın yoğun bakıma alınmasını istedi.

Yılmaz Gruda, en son dijital dizi platformu Netflix'te yayınlanan Şahmaran dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. 92 yaşındaki sanatçı bir süredir, ileri yaşının da verdiği nedenlerden dolayı sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, Instagram hesabı üzerinden bakanlığa seslendi, yardım istedi.

Özokur çağrısında;

"Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta…

Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere…

4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın” ifadelerini kullandı.