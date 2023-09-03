Yılmaz Özdil açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu’na danışman önerisi yaptı

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert danışman tepkisi geldi. Özdil, paylaşımında Kılıçdaroğlu'na bir de danışman önerisinde bulundu.

Yılmaz Özdil açtı ağzını yumdu gözünü. Kılıçdaroğlu’na danışman önerisi yaptı

Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve danışman tercihleri hakkında sert eleştirilerdi bulundu.

Kılıçdaroğlu son olarak yaptığı açıklamada “Bu mesajları bilseydim elbette atamazdım” diyerek yapılan atamaları savunmuştu.

Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulunurken bir de kendisine ‘danışman önerisinde’ bulundu.

“ALİ ERBAŞ’I KENDİNE DANIŞMAN YAP”

Özdil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde oldu: Atatürk’e maymun diyeni kendine danışman yapmış, hala “eleştirileri saygıyla karşılıyorum ama, nezaket sınırlarını aşmaması lazım” diyor… Nezaket çerçevesinde önerelim o halde, ali erbaşı kendine danışman yap.

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NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu, Perinaz Mahpeyker Yaman’ın genel başkan danışmanı olarak atanmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?" şeklindeki soruya, "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım" dedi.

"Bir arkadaşım tavsiye etti" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu.”

“DANIŞMANLARI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLAN İSİMLERDEN SEÇİYORDUK“

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç."

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