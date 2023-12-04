Yılmaz Özdil AKP’nin Ankara adayını açıkladı. Herkes gülmekten kırıldı

Özdil, ‘X’ hesabından yaptığı açıklamasında, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayının şu sıralar Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Başkanı görevini yürüten Binali Yıldırım olması gerektiğini açıkladı. Özdil'in tviti güldürdü.

Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamasında:

“Herkes aday açıklıyor, ben de Ankara büyükşehir adayımı açıklıyorum… İzmir büyükşehire aday oldu, seçmediler, İstanbul büyükşehire aday oldu, seçmediler, bence Başkent’i bu zevkten mahrum bırakmamak lazım” ifadelerini kullandı.