Yılmaz Özdil AKP'yi Meclis'te yakaladı. Ölmeden önce bu afişi göstermişti

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasını bitirdikten sonra aniden fenalaştı. Bitmez, ilk müdahale sonrası kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Saadet Partili Bitmez bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada AKP sıralarına yönelerek Mavi Marmara Gemisi’ne yönelik saldırının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, “Filistin davasına ihanet ettiniz. Bu anlaşmadan önce diyordunuz ki, ‘özür dilenmesi, tazminat ödenmesi, Gazze’den ambargonun kaldırılması lazım’ diyordunuz. Hiçbirisi olmadı. 20 milyon tazminat değil. Bu anlaşma İsrail vatandaşlarının her türlü sorumluluktan muaf tutulmalarını sağlayacaktır” demişti.

Bitmez, “65-70 gündür Filistin’de soykırım yapıyor. Gazze’de soykırım yapıyor. Biz, diplomatik ilişkileri kesin, gemi göndermeyin dedik. Gönderiyorsunuz. İsrail sizi adam yerine koymuyor. Yüzlerce gemi gitmeye devam ediyor. Bir taneniz gitmiyor diyemiyorsunuz. Bu sizin yüz karanız. Hakan Fidan ilginç bir savunma yapıyor: ‘İsrail ile ilişkiler Filistin’e zarar vermiyor’ diyorsunuz. Güvenlik Konseyi kifayetsiz kaldı diyorsunuz. Siz kifayetli misiniz?” demişti.

AKP milletvekilleri, Bitmez’e tepki göstermişti. Bitmez, sözlerini; “Siz, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında yapıyorsunuz. Irak’ta koalisyon güçlerinin işini bitirmesi için imkanları seferber ettiğiniz gibi, bugün de gemilerle, uçaklarla İsrail için lojistik imkanlarınızı aynı şekilde seferber ediyorsunuz. Gemilerin gitmesine müsaade ediyorsunuz. Utanmadan, ‘ticaretimiz’ diyorsunuz. AK Parti’li yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve işletmecisi olduğu gemilerle İsrail’e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. İsrail sizin eylemsizliğinizden cesaret alıyor diyoruz, miting yapıyoruz diyorsunuz. Siz İsrail’in suç ortağısınız” ifadeleri ile sürdürmüştü.

ÖLMEDEN ÖNCE BU AFİŞİ GÖSTERDİ

Saadet Partili Bitmez’in yaptığı son konuşma sırasında yanında bulunan afiş yeniden gündeme geldi. Söz konusu afişte “Katil İsrail işbirlikçi AKP” ifadeleri yer alıyordu. Gazeteci Yılmaz Özdil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Takdiri ilahi bu olsa gerek… Akp kendisini Filistin yanlısıymış gibi göstermeye çalışıyor ama, dünyanın bütün haber ajansları bu fotoğrafla duyuruyor, “katil İsrail, işbirlikçi Akp” ifadelerini kullandı.