Yılmaz Özdil: Anayasa referandumu geliyor! Tarihini de açıkladı

Son günlerde çarpıcı yorumlarla gündeme gelen gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Özdil, YouTube kanalından gündemi değerlendirmeye devam ediyor.

Gazeteci Özdil'in son açıklamaları dikkat çekti.

Yılmaz Özdil, Anayasa referandumu olacağını açıkladı.

Usta gazeteci; Önemli bir açıklama yaparak Anayasa referandumu yapılacağını duyurdu.

Özdil, bu halk oylamasının tarihini de belirtti.

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Gazeteci Özdil; Referandumun detaylarına ilişkin bilgi verirken, anayasa değişikliklerinin neleri kapsayacağı ve bu değişikliklerin ülkenin yönetim sistemine nasıl etki edeceği konularında da açıklamalarda bulundu.

Halkın, referandum sürecinde doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Özdil, medyanın bu konuda büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Yılmaz Özdil'in açıklamaları şu şekilde:

"2025 YILININ KASIM AYINDA SANDIĞI GETİRECEKLER"

"Lütfen not alın söylemedin demeyin. Anayasa referandumu geliyor. Herkes hazır olsun.

Hani Özgür Özel bugünlerde sık sık diyor ya. 2025 yılının Kasım ayında erken seçim sandığını getirin falan diyor değil mi.

İşte bakın o tarihte referandum sandığını getirecekler. Sandık istiyordun hiçbir yere kaçma diyecekler. 2025 yılının Kasım ayında sandığı getirecekler."