Yılmaz Özdil bir twit attı 874 bin 700 kişi gördü

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

5 Eylül tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 4 saat süren toplantısının ardından Erdoğan açıklamalarda bulundu ve ekonomik sorunlara değindi.

Erdoğan, ekonomik krizin "psikolojik" olduğunu öne sürerek, "Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtanlarla mücadele ediyor bir yandan da enflasyonu düşürecek politikaları kararlılıkla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Muhaliflere de gözdağı veren Erdoğan, "Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır" dedi.

"TEŞHİS DOĞRU, SEN OLSA OLSA RUH HASTASISIN"

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerini hatırlattı ve “Geçen yıl 12 liraya aldığın benzini, bu yıl 37 liraya aldığını düşünüyorsan, geçen yıl 200 lira ödediğin market alışverişine bu yıl 650 lira ödediğini zannediyorsan, teşhis doğru, sen olsa olsa ruh hastasısın.” dedi.

NE OLMUŞTU?

4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve enflasyondaki artış oranların ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtanlarla mücadele ediyor bir yandan da enflasyonu düşürecek politikaları kararlılıkla yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erdoğan, muhaliflere üstü kapalı gözdağı vererek, "Kültür, sanat ve spor gibi alanları bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı gören müstekbirlerin [kendini üstün gören] devri çoktan kapanmıştır. Kibir kuleleri beyhude uğraş içindedir" demiş ve sözlerine şöyle devam etmişti:

"Sırf yabancı, başka dil konuşuyor diye, başını örtüyor, çarşaflı, başörtülü, sakallı, takkeli kişilere laf atmak asla kabul edeceğimiz davranış değildir. İşine geldiği zaman başörtülüyü yanına al rozetini tak, öte yandan Marmaray'da başörtülü hanımlara hakaret et. Bu faşist zihniyet yargı önünde hesap vermeye mahkumdur."

Yeni anayasaya ilişkin de mesaj veren AKP'li Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarıp, demokrasimize yakışır sivil anayasaya buluşturma çabasını ittifak ortaklarımızla istişare içinde başlatacağız" dedi.