Yılmaz Özdil Selçuk Bayraktar bombasını patlattı. Herkes bu olayı konuşacak

YouTube’da yayınladığı videolarla gündem olan gazeteci Yılmaz Özdil 2014 yılında yaşanan Soma faciasında şehidin kızı Betül Yüksel’le ilgili tepki çeken ve üzen bir bilgiyi paylaşmıştı. Türk Hava Kurumu’nun 9 yaşındaki Betül’e pilotluk sözü verdiği ancak bu sözü neden tutmadıklarını aktarmıştı.

TÜRK HAVA KURUMU DEVREYE GİRDİ

Özdil yeni yayınında çok sayıda iş insanının, Vakıf Üniversitesi’nin Betül’e destek çıktığını aktardı. Türk Hava Kurumu, Başkanı Kemal Yurtnaç’ın da devreye girdiğini belirten Özdil “Devlette devamlılık esastır dedi. Bizden önceki yönetimin verdiği sözün arkasındayız dedi. Betül kızımızı Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne alıyoruz dedi. Çok şükür dün buraya kadar anlatmıştım biliyorsunuz. İşte bu dünkü yayınım sonrası çok çok daha güzel şeyler yaşanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

SELÇUK BAYRAKTAR GELİŞMESİ

İlk yayınında Selçuk Bayraktar’a konuyla alakalı çağrıda bulunduğunu açıklayan Özdil “Beni bilen bilir ben kendim için ölsem kimseden yardım istemem ama vatandaş için özellikle çocuklar için her kim gerekiyorsa ondan yardım isterim. Bu çerçevede Selçuk Bayraktar'dan yardım istemiştim. Siz bugün çocukken kurduğunuz havacılık hayallerinin sizi getirdiği noktadasın şehit kızı Betül'ün gökyüzüyle ilgili hayallerinin hayal olarak kalmasına İzin vermeyin demiştim” dedi.

BETÜL VE ANNESİNE TELEFON AÇTI

Gazeteci Özdil Selçuk Bayraktar’ın Betül’ü ve annesini telefonla aradığını söyleyerek “Selçuk Bayraktar Betül ve annesini telefonla aradı ne dedi biliyor musunuz Türk Hava Kurumu Üniversitesi kabul ettİ Çok güzel pilot olmak istiyorsan elbette ol ama bana sorarsan gel benim yanıma sana üniversite seçenekleri sunalım kampüste gezdirelim seni mühendis yapalım mezun olduktan sonra da inşallah ileride insansız hava araçlarının mühendisliğinde çalışırsın dedi. İsterseniz hemen şu anda araç göndereyim sizi aldırayım isterseniz kendiniz gelin nasıl isterseniz dedi diyorum ya bugün dünden çok daha güzel bir gün.“ şeklinde anlattı.

“BAYRAKTAR BETÜL’ÜN KARDEŞİNE DE EL UZATTI”

Betül ve annesi dün ikinci kez telefonla görüştüklerini açıklayan Özdil yarın veya en geç pazartesi günü İstanbul'a Selçuk Bayraktar'ın yanına gideceklerini vurguladı.

Bildiklerini aktaran Özdil "Önce insansız hava araçlarımızın geliştirildiği tesisler gezdirilecek. Hayal dünyaları büyütülecek. Sonra bazı Vakıf üniversitelerinin kampüsleri gezdirilecek. Çünkü bir üniversiteye kabul edilmeniz yetmiyor. Aslında o üniversiteden mezun olabilmeniz gerekiyor Yani girmekten çok çıkmak daha önemli her öğrencinin kapasitesi farklı işte bu yönde Betül'e tavsiyelerde bulunulacak. Selçuk Bayraktar'ın telefonu sadece bununla da sınırlı değil ha Betül'ün ikizi olan Furkan'ı da unutmamış. Muhtemelen Furkan'ın üniversite eğitimi de ayarlanacak öyle görünüyor.” İfadelerini kullandı.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Özdil, bu konuyla ilgilendiği için Selçuk Bayraktar’sa teşekkür etti. “Selçuk bayraktar'a bu hassas konuya duyarsız kalmadığı için Yurttaş olarak yürekten teşekkür ederim” diyen Özdil, Soma Kaymakamı tarafından arandığını ve gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

İKİ TÜRKİYE VAR

Gelişmeyle ilgili sözlerini sonlandırırken Özdil “Bu mesele bir kez daha gösterdi ki aslında iki Türkiye var biri işporta siyasetin zehirlediği bir Türkiye öbürü güzel insanların ülkesi particilik bağımsız olarak insan odaklı baktığımızda bir anda imece kuruluyor. Herkes bir ucundan tutuyor sorunlar hemen halloluyor. Hayat bir anda olması gereken akışına dönüveriyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Özdil yayınladığı videoda 2014 yılında meydana gelen ve 301 maden şehidimizin olduğu Soma faciasında cennete mektup yazan 9 yaşındaki Betül Yüksel'i hatırlatmıştı. Özdil Türk Hava Kurumu’nun önce Betül’ün hayali olan ‘pilotluk’ sözünü verip sonra bu sözü neden tutmadıklarını anlatmıştı.

İlk zamanlarda Türk Hava Kurumu'nun küçük kıza sahip çıktığına değinen Özdil Türk Hava Kurumu'nun yetkililerinin Soma'ya gelerek Betül ve annesi ile bir protokol imzaladıklarını da açıkladı.

Söz konusu protokolde "Betül 18 yaşına geldiğinde onu pilot olarak biz yetiştireceğiz" ibaresinin olduğunu belirten Özdil ayrıca söz konusu protokolün fotoğrafını da paylaştı.

Devamında Özdil’in videosu ses getirince maden şehidinin kızı Betül için destekler gelmişti. Öte yandan Özdil "Betül'ü artık kimse takip etmez aradan 10 yıl geçti diye değil mi?" diye sorarak "medyanın bugünkü komik hali nedeniyle bu yaptığınız duyulmayacak sandınız değil mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kendisinin Betül'ü unutmadığını belirten Özdil, Selçuk Bayraktar'a seslenerek "Eminim siz de 9 yaşındayken ilot olma hayali kuruyordunuz. Bugün o hayallerin sizi getirdiği yerdesiniz. Lütfen Betül'e sahip çıkın. Hayalinin hayal olarak kalmaması için lütfen gereğinin yapılmasını sağlayın." demişti.