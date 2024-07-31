Yılmaz Özdil unutulan gerçeği açıkladı. Ecevit getirdi AKP kaldırdı

Yılmaz Özdil, yayınladığı YouTube videolarıyla gündemi sarsmaya devam ediyor. Özdil, bu kez “Nereden buldun?” Yasasını ele alarak AKP’yi eleştirdi.

1998 yılında Bülent Ecevit’in imzasıyla yürürlüğe giren “Nereden buldun?” yasası ile kazançların kaynağının ve vergisinin ödenip ödenmediğinin sorgulanması yapılıyordu.

“2002’DE AKP İKTİDARA GELDİ VE…”

Gazeteci Yılmaz Özdil, AKP’nin kurulur kurulmaz çıkardığı ilk yasalardan birinin “nereden buldun?” sorgulamasını kaldırmak olduğunu aktardı.

Özdil “Bu yasayla herkesin servetinin kaynağı neydi, sorulacaktı. 2002’de AKP iktidara geldi ve ilk iş ‘Nereden buldun?’ yasasını kaldırdı.” dedi.

ECEVİT GETİRDİ AKP KALDIRDI

Açıklamasının devamında Özdil ”Rahmetli Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde son başbakanlığı döneminde 1998 yılında nereden buldun yasası çıkarıldı. Bu kadar lüks harcama yapıyorsun, uçağım var yattım var evet ama vergi vermiyorsun. Bu parayı nereden buldun kardeşim. Servetinin kaynağı nedir? diye soracaklardı.“ ifadelerini kullandı.

Özdil “2002 Kasım ayında seçim oldu AKP iktidara geldik şak Bismillah ilk iş, AKP hükümeti iktidara gelir gelmez ilk iş “Nereden buldun” yasasını yürürlükten kaldırmak oldu.“ diyerek AKP’yi eleştirdi.

NEREDEN BULDUN YASASI NEDİR?

Vergi kaçağını önlemek için ANASOL-D hükümeti tarafından getirilen 1998’de “Nereden buldun?” yasası ”Mali Milat” olarak kabul görülen 2.Uyum Paketi ile yürürlüğe girmişti. Dönemin ekonomi bakanı ise Zekeriya Temizel idi.

“Nereden Buldun Yasası” ile maliyenin kazançların kaynağı ve vergisinin ödenip ödenmediği sorgulanıyordu. Lüks harcamalarını açıklayamayanlar hakkında vergi incelemesi başlatılıyordu.

Ancak AKP hükümeti iktidarının ilk yılında 9 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4783 sayılı Kanun’la da yürürlükten kaldırdı.

Öte yandan şimdi vergi kaçakçılığını, birden gelişen lüks harcamaların artması sonucu yasa tekrar gündeme geldi. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kara para aklama iddiaları özellikle yasanın eksikliğini hissettirdi.