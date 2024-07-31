Maliyeden şok baskın. Kapalıçarşı'da hareketli saatler

Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı vergi denetimlerini başladı. Bugün Kapalıçarşı'daki işletmelere baskın yapıldı.

Maliye Kapalıçarşı’daki kuyumculara yönelik kapsamlı bir vergi denetim operasyonu için düğmeye bastı. Bakanlık ekipleri operasyon çerçevesinde, 9 büyükşehirdeki 707 adrese eş zamanlı baskın düzenledi

KAPALIÇARŞI'DA HAREKETLİ SAATLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 3 bin kişilik ekibiyle gerçekleştirdiği denetimlerde, kuyumculuk sektöründe hizmet veren işletmeler üzerindeki baskısını artırdı. Bakanlık, 552 vergi mükellefini belirleyerek içinde ünlü markalarında da bulunduğu bir denetim süreci başlattı. Operasyonun merkezinde, kuyumcuların KDV oranları ve IBAN hesaplarındaki hareketlilik yer aldı.

İŞLEMLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Maliye ekipleri denetimler sırasında, mükelleflerin stokları detaylı şekilde saydı. Denetimlerde işletmelerde faturasız altın ve değerli taş alım-satımı yapılıp yapılmadığına, ödemelerin ve tahsilatların firma hesapları dışında yapılıp yapılmadığına bakıldı. Faturalarda ürünlerin gerçek gram bilgilerinin bulunup bulunmadığı ve yetki belgesiz döviz alım-satımı yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. İş yerlerinde başkalarına ait POS makinelerinin kullanılıp kullanılmadığı da denetim kapsamında kontrol edildi.

RİSKLİ MÜKELLEFLER DERİNLEMESİNE İNCELENECEK

Saha baskınlarında riskli bulunan mükellefler, daha detaylı bir vergi incelemesine alınacak. Bakanlık, bu yıl içinde tüm sektörlerde denetimlerini artırarak vergi kaçakçılığına karşı sıkı önlemlerine devam edecek.