Yılmaz Özdil yandaş medyanın kahraman gösterdiği Yahudi Oliver Stone'un gerçek yüzünü açıkladı

Yılmaz Özdil, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı ‘Cehaletin Geceyarısı Ekspresi’ adlı videoda Türk medyasının, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını sert bir şekilde eleştirmesi nedeniyle manşetlerine taşıyarak kahramanlaştırdığı ve Türk sanatçılara örnek gösterdiği Yahudi asıllı Amerikalı yönetmen Oliver Stone’un gerçek yüzünü açıkladı.

Galata Köprüsü’nde düzenlenen ‘Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek İsrail’e lanet’ yürüyüşüne değinen Yılmaz Özdil, vatandaşlar yürüyüşe davet edilirken yandaş medyanın manşetlerinde Yahudi asıllı Oliver Stone’un yer aldığını, hatta devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı ve TRT başta olmak üzere bütün televizyonlarda Oliver Stone’a yer verildiğini ifade etti.

TÜRKİYE’YE TARİHİNİN EN BÜYÜK KARALAMASI YAPILDI

Özdil, Türkiye’den uyuşturucu kaçırmaya çalışırken yakalanan ve tutuklanarak Amerikalı üniversite öğrencisinin İmralı'daki cezaevinden kaçarak Amerika'ya ulaşmasının ardından Türkiye’de yaşadıklarını kaleme aldığı kitabın, Türkiye’yi karalayacak şekilde senaryolaştırılarak ‘Geceyarısı Ekspresi’ adlı film olarak çekildiğini ve bu filmin Türkiye’yi en ağır şekilde karalayan ve en kötü şekilde gösteren film olduğunu dile getirdi.

“BU KORKUNÇ YALANLARI OLIVER STONE YAZDI”

Oscar dahi kazanan ‘Geceyarısı Ekspresi’ filminin senaryosunun Oliver Stone tarafından yazıldığını açıklayan Özdil, “Peki Türkiye hakkındaki bu yalanları bu korkunç yalanları bu filme kim monte etmişti. Yani biz Türkleri ırkçı, işkenceci, tecavüzcü, iğrenç insanlar olarak gösteren Hristiyan düşmanı ilkel vahşiler olarak gösteren kimdi? Senaryoyu yazan kişi. Senaryoyu böyle yalanlarla uydurup Türkiye’yi ve Türkleri karalayarak Oscar kazanan kişiydi. Kimdi o biliyor musunuz? ‘Geceyarısı ‘Ekspresi’nin uyarlama senaryosunu yazan ve bu korkunç iftiralarla Oscar kazanan kişi Oliver Stone’du. Türkiye’yi gelmiş geçmiş en kötü şekilde tanıtan ‘Geceyarısı Ekspresi’nin senaryosunu bugün sayın medyamız tarafından alkışlanan Türk sanatçılara örnek gösterilen Oliver Stone yazdı.” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ KARALAYAN KİŞİ ALKIŞLANIYOR”

Oliver Stone’un filmden bir servet kazandığını ve senaryoya yalanları ekleyip Türkiye’ye karşı iftiralarda bulunduğu itiraf ettiğini belirten Özdil, “Sayın medyamızın şuur seviyesi işte bu. Sanat yoluyla sinemaya yoluyla Türkiye’ye tarihimizin en ağır karalaması yapan kişiyi sırf Filistin’e destek oldu diye alkışlıyorlar. Kendi sanatçılarımıza örnek gösteriyorlar. İnsan utanır be kardeşim. Oliver Stone’un alkışlanması ‘Geceyarısı Ekspresi’nin kabullenilmesidir, ödüllendirilmesidir. Her tarafa sirayet eden tarikat, cemaat zır cahil atmosferinin maalesef sayın medyamıza ne kadar hakim olduğunun göstergesidir bu Oliver Stone.” sözleriyle tepki gösterdi.