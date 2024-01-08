Yılmaz Özdil Murat Kurum'un İstanbul'u kazanma planını açıkladı. İmamoğlu'nun kazanmak istiyorsa ne yapması gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin Tanıtım Toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak üzere çok sayıda ilin adayını ilan etti.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Kurum’un İBB adayı olarak açıklanmasının ardından usta gazeteci Yılmaz Özdil, Kurum’un ilk açıklamalarındaki “İstanbulluların deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için sokak sokak Mahalle mahalle dolaşacağız” sözlerine dikkat çekti.

Kurum’un seçim vaadinin ne olduğunu açıklayan Özdil, bu vaadin “İstanbul'daki deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak” olduğunu belirtti.

“MURAT KURUM ADAY OLUR OLMAZ YANDAŞ MEDYA ‘DEPREM BÖLGESİNDE ANAHTAR TESLİM’ HABERİNİ BASTI”

Özdil konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

AKP çok açık şekilde görülüyor ki İstanbul seçimini deprem korkusu üzerine kurgulayacak. Murat Kurum kim? İnşaat mühendisi. TOKİ'de çalıştı, TOKİ genel müdürü oldu, Şehircilik Bakanlığı yaptı. Yani Murat Kurum‘un bütün eğitimi, bütün profesyonel kariyeri, bütün siyasi kariyeri inşaat… Murat Kurum'un adaylığı açıklandı, o dakikadan itibaren yandaş medyada hangi haber aniden ve hep bir ağızdan koro halinde manşet yapıldı? Deprem bölgesinde anahtar teslimi haberi manşet yapıldı. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıldönümü. 6 Şubat'ta asrın liderimizin ve elbette Murat Kurum'un katılımıyla konut teslim töreni yapılacak deprem bölgesinde. 41.000 konut ve 5.000 köy evinin anahtar teslim töreni yapılacak. 150.000 konutun inşaatı devam ediyor, onlar da canlı yayınlarla gösterilecek. Nereden biliyoruz? Murat Kurum aday olduğu anda bu haber servis edildi ve köpürtülmeye başlandı. Sanki bütün deprem bölgesi ayağa kaldırılmış gibi duyuruyorlar.

“MURAT KURUM DEPREM BÖLGESİNDE ‘MUCİZE ADAM’ OLARAK GÖSTERİLECEK”

Özdil, son seçimde Hatay başta olmak üzere bütün deprem bölgesinin neredeyse tamamında AKP’nin kazandığını hatırlattı. Özdil, söz konusu olan anahtar teslim töreninde bütün bölge insanının oraya yığacağını, seçime sadece bir ay kala Murat Kurum’un depreme karşı kentsel dönüşüm konusunda ‘mucize adam’ olarak gösterileceğini ifade etti.

“PROFESÖR ŞENER ÜŞÜMEZSOY’A KULAK VERİLMESİ GEREKİYOR DEDİĞİM İÇİN BANA ‘CAHİL GAZETECİ’ DEMİŞLER”

“İstanbul'daki deprem korkusunu köpürten sözde muhalif, sözleşmeli medyamızı tebrik ederim. Kentsel dönüşümden başka hiçbir çözüm önerisi sunmadan, inşaattan başka hiçbir çözüm önerisi sun deprem korkusunu köpürterek aslında AKP'nin adayının alkışlandı farkında bile olmayan kullanışlı ahmakları tebrik ederim.” diyerek söz konusu haberleri yapan medya kanallarına sitem eden Özdil, “bizi seyredenler gayet iyi biliyor, ‘Profesör Şener Üşümezsoy’a kulak verilmesi gerekiyor’ dediğim için bana ‘cahil gazeteci’ demişler. Profesör Şener Üşümezsoy mesela niye deprem korkusu haberleriyle milyarlarca dolarlık rant arasında kasıtlı bir ilişki olduğunu söylüyor? ‘9 büyüklüğünde deprem olacak’ diyenler canlı yayınlara çıkarılırken ‘tsunami olacak’ diyenler canlı yayınlara çıkarılırken sayın sözleşmeli medyamız Profesör Şener Üşümezsoy’a niye sansür uyguluyor, bunları sormuştum. Cevabını herhalde şu anda herkes öğrendi. Hala anlamayanlar için bu soruların cevabını bizzat Murat Kurum verdi. Zaten adaylığını açıklarken ne dedi ‘İstanbulluların deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için geliyoruz’ dedi. AKP İstanbul seçimini deprem korkusu üzerine kurguluyor. Sayın sözleşmeli medyamız da, güya muhalif, aylardır yaptıkları deprem korkusu haberleriyle kentsel dönüşüm haberleriyle aslında Murat Kurum'un ekmeğine yağ sürmüş oldu.

İSTANBUL YIKILACAK DENDİ AMA NÜFUS NASIL 9 MİLYONDAN 17 MİLYONA ÇIKTI?

1999'da Marmara depremi olduğunda İstanbul'un nüfusu 9 milyon kişi olduğunu hatırlatan Özdil, “Deprem olacak, deprem olacak, deprem olacak” denilerek nüfusun 17 milyonu nasıl geçtiğini açıkladı.

Özdil “Hiç kimse sormuyor ‘deprem olacak komple yıkılacak’ dedikleri şehri niye büyütüyorlar? İstanbul yıkılacaksa Merkez Bankası'nı niye İstanbul'a taşıdılar? Kamu bankalarının merkezlerini niye İstanbul'a taşıyorlar? 1999 yılında deprem olduğunda İstanbul'da kaç tane gökdelen vardı, şimdi kaç tane gökdelen var? Merkez Bankası binası İstanbul'da belki de İstanbul'un en yüksek gökdeleni oldu. Niye? Bu ne biçim deprem önlemi kardeşim? Hiç kimse sormuyor. Bir yandan korku körükleniyor vatandaşa, korku yükleniyor, bir yandan İnşaat körükleniyor. İstanbul deprem korkusuyla dünyanın en büyük şantiyesi haline getirildi ya. Şu anda inşaat olmayan neredeyse sokak yok İstanbul'da. İstanbul'un sahilleri bu deprem korkusuyla komple el değiştirdi. İnsanlar milyonlarca dolarlık evlerini korkup beşte birine sattılar. Eskisinin 100 misli bina yapıldı. Oralar tsunami olacak diye diye ne oldu? Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik, öbür tarafta ise Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Beylikdüzü deniz kenarlarına binlerce çok katlı bina dikildi. Fikirtepe'de 34 katlı binalar vardı güya kentsel dönüşüm yaptılar 50 katlı binalar dikildi. Deprem korkusuyla 2B icat edildi. Villa siteleriyle İstanbul'un ormanları talan edildi. Şimdi İstanbulluların deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için sokak sokak, mahalle mahalle ‘kentsel dönüşüm için geliyoruz’ diyorlar.

“İSTANBUL’DA ASGARİ BÖLGELER İMARA AÇILACAK”

Tam olarak Profesör Şener Üşümezsoy’un söylediği gibi, uyardığı gibi oldu. Deprem korkusuyla milyarlarca dolarlık rant arasında, siyaset arasında, kasıtlı ilişki var. Deprem korkusu köpürtülerek aslında inşaat köpürtülmüş oluyor. Siyaset üzerinden eğer AKP kazanırsa, ben size söyleyeyim deprem korkusuyla kentsel dönüşüm ayağıyla İstanbul'daki askeri bölgeleri imar açılacak." dedi.

EKREM İMAMOĞLU KAZANMAK İSTİYORSA NE YAPMALI?

“Murat Kurum‘un bir başka özelliği daha var” diyen Yılmaz Özdil, “İstanbul'daki hemşeri dernekleriyle en yakın çalışan bakan. Bana sorarsanız hiçbir bakan Murat kurum kadar hemşeri derneklerine zaman ayırmamıştır. Vanlılar, Siirtliler, Bitlisliler, Trabzonlular, Iğdırlılar, Batmanlılar, Zonguldaklılar girin lütfen internete haberleri görürsünüz. Hemşeri dernekleri üzerinden inanılmaz faaliyeti var. İstanbul dediğin hemşericiliktir. Belli ki bu göreve çok önceden bilgilendirilmiş buna yatırım yapmış. Bakın dikkat edin lütfen sözde muhalif medyada Murat Kurum'un bu hemşericilik özelliğinden hiç bahsetmeyecekti. Hep yaptıkları gibi ne diyorlar ‘Bitirdik bu işi rahat olun’ havasına sokacak seçmeni. Canınızı sıkacak mutlaka ama ben size söyleyeyim. Murat Kurum öyle Binali Yıldırım'a benzemez. Ekrem İmamoğlu’nun yeniden kazanmasını istiyorsak halk goygoyculuğuna değil gerçek bilgiye ihtiyacımız var. Bakın söylemedi demeyin CHP'nin hemşeri derneklerine çalışması gerekir.” dedi.