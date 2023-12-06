Yılmaz Özdil'den Vahdettin hain değildir diyenleri çıldırtacak paylaşım

Gazeteci - Yazar Yılmaz Özdil, “Vahdettin'e hain diyenler yargılanacaksınız” ifadelerini kullanan Vahdettin'i savunan İslamcı yazar Mustafa Albayrak'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Murat Öztürk KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil'den Vahdettin hain değildir diyenleri çıldırtacak paylaşım

İngiliz gemisiyle kaçan, Kuvayi Milliyecileri idama mahkum eden Vahdettin'i savunan İslamcı yazar Mustafa Albayrak, katıldığı bir canlı yayında “Vahdettin'e hain diyenler yargılanacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerin üzerine gazeteci - yazar Yılmaz Özdil, resmi X hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli gazeteci, "'Vahdettin haindir diyenler yargılanacak' diyorlar… Vahdettin haindir." ifadelerini kullandı.

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PENSİLVANYA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Gazeteci Barış Yarkadaş'a "Türkiye'yi biz yönetiyoruz, Tayyip Erdoğan'a ram olacaksınız, itaat edeceksiniz" diyen Mustafa Albayrak'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletini ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.

Albayrak'ın 17-25 Aralık sürecinden hemen sonra 15 Nisan 2014'te Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Pensilvanya" tabelasının önünde çektirdiği fotoğraf dikkat çekmişti.

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