Yılmaz Özdil'in yeni kitabı çıktı

Gazeteci - yazar Yılmaz Özdil'in 600 sayfadan oluşan "Gaslight" adlı kitabı, satışa çıktı.

Özdil, yeni kitabı için yarın İzmir'de bir imza günü düzenleyecek. Deneyimli gazeteci, İzmir Kitap Fuarı'nda okuyucusuyla buluşacak.

Kitabın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"İnsan zihninde gerçeğin yerine gerçek olmayanı koymaya, yanlışı doğruymuş gibi inandırmaya deniyor, gaslight... Hiç yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterip, somut olarak yaşanmış olayları hiç yaşanmamış gibi kabul ettirmeye deniyor.



Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, hepimizin gözünün içine baka baka, usul usul, sinsi sinsi, adım adım, bambaşka bir cumhuriyeti işte bu algı yöntemiyle monte ettiler. Başlığı niye İngilizce yazdın diye merak edebilirsiniz. Çünkü, bu kavramın Türkçe karşılığı yok. Ama aslında, bizatihi Türkiye’nin özeti!"

Yılmaz Özdil'in kitapları:

- İsim, Şehir, Hayvan

- İsim, Şehir, Bitki

- Beraber Yürüdük Biz Bu Yıllarda

- İsim, Şehir, Artist

- Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda

- Kadın

- Adam

- Sen Kimsin?

- MUSTAFA KEMAL

- SON CÜRET

- ANKA KUŞU