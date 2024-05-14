Yılmaz Vural dümende

TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off mücadelesinde Menemen FK deplasmanda 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.

Tek maçlık eleme usulü ile oynanan maçta Menemen FK rakibine uzatmalarda 3-2 mağlup oldu.

İzmir ekibi için 1. Lig hayalleri suya düşerken sezon da sona erdi.

Sezonun bitmesi ile beraber Yılmaz Vural’ın takımdaki geleceği merak konusu olurken Menemen FK yönetimi kararını verdi.

Yönetim zorlu koşullara rağmen dümene geçen Yılmaz Vural ile devam etme kararı aldı.

Yılmaz Vural’ın da Menemen FK ile devam etmeye sıcak baktığı ifade edilirken önümüzdeki günlerde Başkan Bilgin Tokul ile görüşerek transfer listesini iletecek.