Yılmaz Vural esti gürledi. Bunu da yaptı herkesi şaşırttı

Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Menemen FK, yarın saat 15.00'te Belediye Derincespor ile karşılaşacak.
TFF 2. Lig'de Ligin bitimine 2 hafta kala 61 puanla 5. sırada yer alan Menemen FK, play-off kotasında kalmayı garantilemişti.
FUTBOLCULARI UYARDI
Menemen FK, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarına taktik ağırlıklı yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
İzmir ekibi, Belediye Derincespor maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, futbolcularını puan kaybı yapmamaları konusunda uyardı.
LİDER AMED SPORTİF
TFF 2. Lig'de lider Amed Sportif'in 77 puanı bulunuyor.
Kastamonuspor 74 puanla ikinci sırada yer alırken, üçüncü Iğdır FK'nın 68, dördüncü 24 Erzincanspor'un ise 63 puanı var.