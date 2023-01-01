Yılmaz Vural'ın 31. takımı belli oldu

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu.

Yeni Malatyaspor, Yılmaz Vural'ı takımın başına getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine ‘hoş geldin’ diyor, başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

70 yaşındaki Vural, teknik direktörlük kariyerine de 1986'da Malatyaspor'da başlamıştı.

O günden sonra 31 takım çalıştıran, bazı takımlarda birden fazla kez görev yapan Vural'ın bu alanda rekor elinde bulunuyor.