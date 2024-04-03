Yılmaz Vural gözlerine inanamadı

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Yılmaz Vural gözlerine inanamadı
Düzcespor'u ağırlayan Menemen FK sahadan 5-2 galip ayrıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftaların formda takımı Menemen FK sahasında Düzcespor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada İzmir ekibi rakibini 5-2 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14’te Özkan Yıldırım 27, 34, 49’ta Kemal Rüzgar ve 52’de Mertcan Açıkgöz kaydetti. Düzce’nin golleri ise 69’da Zahit Fındık, 80’de İlke Tankul attı.

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Son düdüğün çalmasının ardından gelen 5 gole şaşıp kalan Yılmaz Vural mutluluktan havalara uçtu.

Bu galibiyet ile birlikte 5’te 5 yapan Yılmaz Vural ve öğrencileri 57 puanla 5. Sıradaki yerini korurken Düzcespor 30 puandaki Düzcespor 17. Sıraya geriledi.

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