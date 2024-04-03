Yılmaz Vural gözlerine inanamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftaların formda takımı Menemen FK sahasında Düzcespor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada İzmir ekibi rakibini 5-2 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14’te Özkan Yıldırım 27, 34, 49’ta Kemal Rüzgar ve 52’de Mertcan Açıkgöz kaydetti. Düzce’nin golleri ise 69’da Zahit Fındık, 80’de İlke Tankul attı.

Son düdüğün çalmasının ardından gelen 5 gole şaşıp kalan Yılmaz Vural mutluluktan havalara uçtu.

Bu galibiyet ile birlikte 5’te 5 yapan Yılmaz Vural ve öğrencileri 57 puanla 5. Sıradaki yerini korurken Düzcespor 30 puandaki Düzcespor 17. Sıraya geriledi.