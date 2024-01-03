Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı. Görünce dondu kaldı

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ilk yarıyı play-off hattında bitirdi. Sarı-lacivertli takım, yeni yıl izninin ardından Antalya Belek’te kampa girdi.

Kampın ilk gününde teknik direktör Yılmaz Vural’ın 71’inci doğum günü kutlandı.

YILMAZ VURAL’A ESPRİLİ PASTA

Türkiye’nin en çok takım çalıştıran ve en yaşlı teknik direktörü olan Vural için özel bir pasta hazırlandı.

Pastanın üzerinde, “Yaş yetmiş iş bitmemiş” yazısı vardı.

Yılmaz Vural, mumları üfleyip pastayı futbolcularıyla paylaştı.

Hazırlanan bu pasta sosyal medyada büyük ilgi görürken, beğeni yağmuruna tutuldu.