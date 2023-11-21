Yılmaz Vural play off şifresini kırdı

Deplasmanda Düzcespor’u 4-2 yenen Menemen FK, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst sıralara tırmanmak için umutlandı.

Puanını 19’a yükseltip Play-Off potasının kapısına dayanan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural her geçen hafta daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını vurguladı.

“UZUN MARATON”

Düzcespor galibiyetiyle çıkış yakaladıklarını ve devamını getireceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Fikstüre bakarsak evimizdeki son 3 maçı kazanamamışız. Bu istatistiği terse çevirmek zorundayız. Lig uzun maraton. Biz hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.