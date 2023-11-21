Yılmaz Vural play off şifresini kırdı

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural’dan iddialı çıkış.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Vural play off şifresini kırdı

Deplasmanda Düzcespor’u 4-2 yenen Menemen FK, TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta üst sıralara tırmanmak için umutlandı.

Puanını 19’a yükseltip Play-Off potasının kapısına dayanan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Yılmaz Vural her geçen hafta daha iyi bir görüntü ortaya koyacaklarını vurguladı.

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“UZUN MARATON”

Düzcespor galibiyetiyle çıkış yakaladıklarını ve devamını getireceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Fikstüre bakarsak evimizdeki son 3 maçı kazanamamışız. Bu istatistiği terse çevirmek zorundayız. Lig uzun maraton. Biz hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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