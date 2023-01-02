Yılmaz Vural fırtına gibi başladı. Bakın ne yaptı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Antalya kampının ilk antrenmanını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-silahlı ekip sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde toplanan Malatya ekibi, kampın ilk antrenmanında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanda Yılmaz Vural fırtınası esti. Antrenmanı sık sık kesen Vural, futbolculara uyarılar yağdırdı.
Kamp, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.
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