Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını. İzleyenler gülmekten baygınlık geçirdi

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Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını. İzleyenler gülmekten baygınlık geçirdi
Özkan Sümer ile yaşadığı bir olayı anlatan Yılmaz Vural izleyenlere kahkaha attırdı.

Şu günlerde TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK ile play-off için mücadele eden teknik direktör Yılmaz Vural’ın her hareketi olay olmaya devam ediyor.

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2 sene önce A Spor ekranlarına çıkan deneyimli teknik adamın programda anlattığı Özkan Sümer anısı sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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İşte Yılmaz Vural'ın sözleri:

"Allah rahmet eylesin Özkan Sümer hocamız ben 6 ay onun yardımcılığını yaptım. Malatya’da oynuyoruz bizim stoper çıkıyor vuruyor taak gol kendi kalemize. Bir daha çıkıyor vuruyor gol. Bana dedi ki, “Yılmaz ofansif bir oyuncu çıkaralım stoper sokalım” hocam dedim 3 stoperle mi oynayacaz ya dedi “bu şerefsiz anamızı ağlatacak bari bunu tutsun”

Yılmaz Vural’ın bu anısı hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenler kahkahaya boğuldular.

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