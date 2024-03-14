Yine benzin zammı yine benzin kuyruğu. Akaryakıt istasyonlarından tanıdık görüntüler

Kaynak: ANKA
Yine benzin zammı yine benzin kuyruğu. Akaryakıt istasyonlarından tanıdık görüntüler
Benzin istasyonlarında bu gece mazot ve benzine zam geleceğinin duyurulması üzerine uzun kuyruklar oluştu.

Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberleri üzerine akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar meydana geldi.

Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek.

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İşte yeni zamla beraber benzin ve motorinin 3 büyükşehirdeki yükselmesi beklenen litre fiyatı:

Benzin

İstanbul: 42,06 TL

Ankara: 42,79 TL

İzmir'de 43,00 TL

Motorin

İstanbul: 41,82 TL

Ankara: 42,61 TL

İzmir: 42,82 TL

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