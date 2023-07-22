Yine buğday tarlası yine yangın

İstanbul Arnavutköy'de bulunan buğday tarlasında çıkan yangın yayılarak büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülmeye çalışılırken 20 dönümlük buğday tarlası küle döndü.

Yine buğday tarlası yine yangın

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Dursunköy Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir buğday tarlasında çıktı.

Yangını yoldan geçen araç sürücüleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Hadımköy, Çatalca ve Başakşehir’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına müdahale ederken yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yangın hızla büyüdü. 20 dönümlük buğday tarlası küle dönerken ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Küle dönen buğday tarlası ve ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

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