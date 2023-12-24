Yine KYK yine skandal. KYK yurdundan onlarca öğrenci hastanelik oldu

Kağızmanlı Hıfzı KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin bir çoğu sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti ile uyandı. Belirtilerin gittikçe arttığını fark eden 80 öğrenci, Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

YURT YEMEKLERİNDEN NUMUNE ALINDI

Tedavi altındaki öğrencilerden bazıları taburcu edildi. Bazı öğrencilerin ise tedavisi hala devam ediyor. Öte yandan ekipler, yurttaki yemekleri incelemek üzerine numune aldı.

KYK GIDA ZEHİRLENME SKANDALLARI BİTMİYOR

Son zamanlarda KYK Yurdunda yaşanan skandal olaylar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. En son geçen haftalarda Zonguldak'ta bulunan bir KYK yurdunda 34 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvurmuştu.

Geçen ay ise İzmir’in Bayraklı ilçesindeki TOKİ Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda 20’ye yakın öğrencinin yemekhanede yedikleri yemek sonrası zehirlenmişti.