Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi

Türkiye, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G'yi altı yaşındayken tarikat üyesi Kadir İstekli'yle dini nikâhla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasını konuşurken bir istismar olayı daha ortaya çıktı.

Halk TV'de Şule Aydın'ın moderatörlüğünde gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in katılımıyla hazırlanan Kayda Geçsin programında Gaziantep'teki cinsel istismar olayı ortaya çıkarıldı.

Murat Ağırel, Gaziantep Nurdağı'nda Kadiri tarikatının Nadiri kolu içinde meydana gelen bir istismar olayını anlattı.

Halktv.com.tr'de yer alan haber göre Ağırel, "Çok fazla göremezsin her yerde Diyanet'in yayınladığı kitapta da Kadiri tarikatı yoktur. Birçok yerde de çıkmaz. Çok büyüktür ama Nadiri tarikatının içindeki yapılanmalara baktığın zaman çok fazla bilinen bir tarikat değildir. Haberlere çok fazla çıkmaz. Nereden bilirler? Kurtlar Vadisi'ndeki Necati Şaşmaz'dan bilirler. Çünkü tarikatın liderini onun babası olarak görürler. Kolları vardır. O kollar içinde de kendi aralarında yerleri vardır. Nadiri kolu da bunlardan biri" dedi.

Ağırel, şunları aktardı:

"Gaziantep'te. Nurdağı ilçesinde bir mahallede, burası da aynı Adıyaman'daki Menzil gibi buraya konuşlanmış külliyeden var olan ve köyün neredeyse birbiriyle akraba olduğu bir yerde yaşanıyor. Köyün içindeki külliyenin içerisinde devamlı her gün otobüslerle insan taşınıyor ama yaşanan hiçbir şeyi kimse bilmiyor. Bu olaylar 2016 yılında yaşanıyor. Tarikatın tüm ayrıntılarını anlatacağım ama önce olayı anlatmak istiyorum.

17 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ

Olay şu; yıl 2015, Cemalettin Kutlubay. Cemalettin Kutlubay dediğimiz zaman ise Nadiri tarikatının şeyhinin oğlu. İki oğlu var bir oğlu şu an tarikatın başında diğeri kendisi Cemalettin Kutlubay. Bu kişi eşinin akrabasının evine gidiyor. 'Namaz kılacağım bana seccade getirin' diyor. Evin genç kızı 17 yaşında hemen seccade getiriyor ve seccadeyi getirir getirmez hemen kıza sarılıyor ve kızın bağırmasıyla taciz etmeye başlıyor. Kızın tepki göstermesiyle bırakıyor. Ailesi bunu öğrendiği zaman ise tarikata zarar gelmesin, hısım bağımız var diye şikayetçi olmuyorlar.

5 YAŞINDAKİ KIZA İSTİSMAR

Bu kişi sonrasında tekrar bir akrabasının evine tuvalet ihtiyacını karşılamak için gidiyor -iddianamede yazanı söylüyorum- bahçede o sırada kuzenleriyle oynayan beş yaşındaki bir kız çocuğunu görüyor kolundan tutup tuvalete götürüyor ve taciz ediyor.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR

Bu olayın üstü kapatılmaya çalışılıyor aslında. Sonrasında bir olay daha oluyor 2016 yılında. Az önce bahsettiğimiz kişinin oğlu -Cemalettin Kutlubay'ın oğlu- 19 yaşında yine kendi akrabaları öz amcasının kızı 6 yaşında. Evindeyken hadi balıklara ekmek vermeye gidelim diyor evin arka tarafında ekmeklik diye bahsedilen yere gidiyorlar küçük çocuğa tecavüz ediyor kız ses çıkaramıyor.

SİSTEMATİK İSTİSMAR

Üzerinden 20-25 gün geçtikten sonra tekrar başka bir kuzeniyle birlikte hadi sizi motorla gezdireceğim diyor ormanlık alana götürüyor diğer kuzenine sen burada bizi bekle diyor kızı alıyor ve tekrar tecavüz ediyor bu defalarca oluyor.

ÇOCUK OKULDA ANLATIYOR

Kız kimseye anlatamıyor. Okula gittiği zaman okulun psikoloğuna yaşadıklarını anlatıyor. Psikolog suç duyurusunda bulunuyor. Aile de şikayetçi oluyor, savcı hiç zaman kaybetmeden soruşturmayı tamamlıyor, şahitleri dinleyip tutukluyor. Olaya ilişkin 2021 sonu 2022'nin başında karar çıktığını belirten Ağırel, hiçbir şekilde haberleştirilmediğini belirtti. Köydeki kişilerin dahi olayı bilmediğini ifade eden Ağırel, jandarmanın da haberinin olmadığını söylediğini aktardı."

SUÇLUYA İYİ HAL İNDİRİMİ

Murat Ağırel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savcı iddianameyi hazırlıyor, gözlerinin yaşlarına bakmıyor. Orada da eleştirim var. Cemalettin Kutlubay'ın iddianamesine baktım ben davasına da baktım. İlk başta cezayı 8 yıl olarak veriyor. Sonra çocuk olduğu için artırıyor. Hürriyetten yoksun olduğu için artırıyor cezayı. Sonra iyi halden indirim yapıyor. En sonunda ise 16 yıl ceza veriyor, ağır ceza. Diğerinde de 16 yıl ceza veriyor ve şu an hala cezaevindeler."