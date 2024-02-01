2024 YKS’ye başvuru yapacak adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihler içinde gerekli işlemleri gerçekleştirmelidir. YKS başvuru süreci ve detaylarıyla ilgili tüm bilgiler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edilebilir. Peki, YKS başvuruları başladı mı? 2024 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı.

YKS’ye başvuracak adaylar için başvuru son gün 26 Şubat 2024.

YKS geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 YKS başvuru ücretleri belli oldu. YKS’ye girecek adaylar 2024 yılı sınav ücreti olarak her oturum için 295 lira ödemesi gerekecek.

Lisans programlarına girmek isteyen adaylar (TYT+AYT), 590 lira öderken; önlisans programlarına girmek isteyen adaylar (TYT), 295 lira ödüyor. Her iki sınav oturumuna da katılacak bir adayın ise toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

Bu ücretler, ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen sınav ücretleridir ve sınav katılımı için gereklidir. Öğrenciler, sınav ücretlerini belirlenen süre içinde yatırmaları gerekmektedir.