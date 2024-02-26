YKS başvurularında bugün son gün

Türkiye genelinde 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’da sona ereceği belirtildi.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilmektedir.

YKS kapsamında 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak,

9 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ASKERİ OKULLAR

Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için de YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu oldu.

SINAV ÜCRETLERİ

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak açıklandı.

Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabileceği belirtildi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” ifadelerine yer verildi.