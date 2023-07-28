YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’den aldıkları puanlara göre tercih yapacak olan öğrenciler, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlara göre ek tercih yapabilecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman? 2023 YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Buna göre; 30 Ağustos'ta tamamlanacak olan üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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