YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
YKS Ek Yerleştirme Sonuçları açıkladı

ÖSYM, 2025 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları'nı açıkladı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sitesinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini 10-17 Ekim arasında yapabileceği belirtildi.

ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

"2025-YKS sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir."

Son Haberler
Yıldız oyuncu milli takım kampına katılamadı: Sebebi herkesi şok etti!
Yıldız oyuncu milli takım kampına katılamadı: Sebebi herkesi şok etti!
Mossad şüphelileri tutuklandı!
Mossad şüphelileri tutuklandı!
CHP'den Kılıçdaroğlu açıklaması!
CHP'den Kılıçdaroğlu açıklaması!
İki yıl önce Şenol Güneş'in dikkatini çekmişti! Gol krallığında zirvede
İki yıl önce Şenol Güneş'in dikkatini çekmişti! Gol krallığında zirvede
Sinan Ateş'in eşinden Serdar Öktem'e silahlı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Korunması gerektiğini söylemiştim'
Sinan Ateş'in eşinden Serdar Öktem'e silahlı saldırı sonrası ilk açıklama! 'Korunması gerektiğini söylemiştim'