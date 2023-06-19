YKS soruları sınavdan önce satıldı iddiası. İşte o sorular

17 ve 18 Haziran’da gerçekleştirilen YKS’de soruların bir kaç hafta öncesinden bir sitede ilan açılıp satıldığı iddia edildi.

YKS soruları sınavdan önce satıldı iddiası. İşte o sorular

Editör: Ayşe Memiş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3,5 Milyon kişi katıldı. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 17 Haziran’da gerçekleşti.

İkinci oturum AYT de 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapıldı.

YKS SORULARI SATILDI İDDİASI

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, 27 Mayıs’ta bir sitede YKS sorularının çalındığı ve satıldı.

Dark Web'de Agora Market isimli kullanıcının 2023 YKS sorularını 8 dolardan sattığı belirtildi. TYT sorularının 4 bin dolardan AYT sorularınında 4 bin dolardan satıldığı iddia edildi.

Paylaşılan görsellere göre, “YKS sınav soruları/ Özel ilan” adlı bir ilan konulduğu görülüyor.

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İddialara göre sitede paylaşılan 3 soruyla ilgili feedback’ın doğru çıktığı görüldü.

Siteden kullanıcılara yönelik:

“TRT’de peribacaları ile ilgili belgesel var onu aç izle sınavda çıkar belki”

“Paris Eyfel kulesinde gül bülbülü ötüyor” gibi paylaşıların ardından soruların içinde bu içeriklerin olması dikkat çekti.

Sosyal medyada bu görselleri paylaşan öğrenciler soruların satıldığını iddia ederek isyan etti.

Sınavın ardında siteye girip yorumda bulunanların:

Sevinçten ağladım sınavda. İnşallah iptal olmaz. Verdiğim para sonuna kadar helal olsun.

Sınav soruları aynı çıktı arkadaşlar, gibi yorumlar yaptığı görüldü.

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O SORULAR:

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