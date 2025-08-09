YKS tercih sürecinde öğrenci ve ailelere kritik uyarı

1-13 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak olan öğrencilere Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi Rehberlik Uzmanı ile Dil ve Diksiyon Uzmanı, öğrenci ve öğrenci ailelerine uyarılarda bulundu. Ailelerin öğrencilerini başka öğrenciler ile kıyaslamamaları gerektiğini belirten uzmanlar, öğrencilerin yapabilecekleri meslekleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi Rehberlik Uzmanı, başlayan YKS tercih döneminde öğrencilere ücretsiz destek veriyor. YKS sınavını kazanan öğrencilerin doğru tercih yapmaları konusunda ailelere ve öğrencilere uyarılarda bulunan, Rehberlik Uzmanı Gürgin Kabul öğrencilerin tercih yaparken, tercih süreciyle ilgili gerçekten kendi yaşam döngülerini belirleyeceklerinden ötürü çok makul, mantıklı bir tercih yapmaları gerektiğini söyledi.

Kabul, "Tabii ki tercih yaparken öğrencilerin tercih süreciyle ilgili gerçekten kendi yaşam döngülerini belirleyeceklerinden ötürü çok makul, mantıklı bir tercih yapmaları gerektiğinin kanısındayım. Tabi ki bunun için de biz öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an için baktığımız zaman öğrenciler tabi ki tercih sürecinde oğlum biraz daha heyecanını yaşamakta. Hem bölüm olsun hem de gitmek istedikleri şehir konusunda olsun, bir heyecan bir stres içerisinde olduklarından ötürü yanlış yapabilme durumlar da söz konusu olabiliyor. Tabii ki bir yanlışlığa düşmemeleri adına uzman rehberlik adı altında öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Şimdi baktığınız zaman hem alan olarak sayısal, eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil alanları olduğunu söyleyebiliriz. Yine TYT'den de öğrenci tercih yapabilme olasılığının olduğunu ifade ediyoruz. Sayısalda öğrencinin sıralaması çok iyiyse gidebileceği, gerçekten gelecek vaat eden birimler olduğunu söylemek mümkündür. Örnek veriyorum mesela tıp bölümü olsun, diş hekimliği olsun, eczacılık olsun, hemşirelik olsun, mühendislikler olsun, pilotaj olsun, farklı bölümler olsun, hani gelecek vadeden bölümler olduğunu nitelendirebiliriz" dedi.

Rehberlik Uzmanı Kabul, tercihlerin öğrencilerin yaşamlarının geri kalanını etkileyecek kararlar olduğunu vurguladı. Öğrencilerin yalnızca "gelecek vadeden" bölümleri değil, kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun alanları seçmeleri gerektiğini belirten "Tabii ki öğrenci tercih sürecinde şuna da biraz dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü, öğrenci sadece gelecek vadeden bir bölümü değil ya bir ömür boyu artık o bölümü benim etrafımda yaşam döngüsü şekilleneceğine ötürü o bölümü gözünde bulundurarak onun tercihini yapması lazım. Örnek veriyorum mesela hastane ortamında yapamayan bir insanın veya kan gördüğü zaman bayılan korkan bir insanım ve bir tıp bölümü veya hemşirelik bölümünü yapabilme olasılığı olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden dediğim gibi tercih süreci önem arz etmekte ve insanın bundan sonraki yani bütün yaşam döngüsünü belirleyecek olan bir etken olduğunu ifade ediyoruz. Yine aynı şekilde mesela bazı öğrencilerimizin TYT'den tercihlerin olduğunu ifade ediyoruz ve TYT tercihlerine baktığımız zaman öğrenciler genelde sağlık bölümleri, teknikerlik bölümlerinde tercih vermekte. Tabii ki yeni açılan bölümler de var. Yeni açılan kontenjanlar da var. Örnek veriyorum mesela tele sağlık bölümü olsun, yapay zeka operatörlüğü olsun, dijital sağlık teknikerliği olsun, yine bunun gibi benzer bölümler olsun, bu tarz bölümler de söz konusu ve bu tarz bölümler de söz konusu olduğundan dolayı öğrencilerimizin bu bölümlere de yoğunlaşmasını yönelmesi babında onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İkinci durum hem mühendislik konusunda olsun, hem bu teknikerlik konusunda olsun, Rafineri, petro kimya bölümü ve petro kimya mühendisliği konusunda öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimizin de bildiği gibi Şırnak artık bir petrol şehri. İleriki zamanlarda çok daha fazla petrolün çıkarılma olasılığı da söz konusu. Tabii ki bununla beraber teknikerlik konusunda olsun mühendislik olsun, bu tarz alanlarda da istihdam söz konusu olacaktır. Bu istihdamlar ötürü öğrencilerimizin bu yönlerde de tercih yapma konusunda onlara yardımcı olmaya çalıştığınızı nitelendiriyoruz" dedi.

Öğrencileri doğru yönlendirmeler ile iyi bir üniversiteye yerleşmelerini sağlamak olduğunu belirten Dil ve Diksiyon Uzmanı Asel Akalp, "Öğrencilerimiz öncelikle YKS süreci çok önemli bir süreç hayatlarını etki etmektedir. O dönemki moral ve motivasyonları çok önemli. Tabii ki aile desteği de çok çok önemli. Aile ve öğretmen birleşimiyle gerçekleşen bir destek gerçekten öğrenciyi çok büyük bir başarıya ulaştırır. Yani iyi bir yol göstericiniz varsa tabii ki bu rehberlikle beraber siz çok iyi bir başarı elde edersiniz. Biz de bunu gerçekten gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimizden öncelikle istediğimiz şey tercih sürecinde aileleriyle gerçekten çok iyi bir iletişim kurmalı. Puanlama sistemiyle beraber bunları değerlendirdikten sonra gençlik merkezimize uğrayıp rehber hocamıza ve benimle beraber bu yol haritasını çizmeleri gerekmektedir. Bizim önceliğimiz gerçekten öğrencileri iyi bir üniversiteye yerleştirmek, iyi bir bölüme yerleştirmek ve tabii ki sevdikleri ve istedikleri bir bölüme yerleştirmek" dedi.

Dil ve Diksiyon Uzmanı Akalp, tercih sürecinde moral ve motivasyonun büyük önem taşıdığını belirtti. Akalp, "Ailelerden şunu kesinlikle istemiyoruz, puanı düşük olan öğrenciyi başka öğrencilerle kıyaslama yöntemine geçip onları moral ve motivasyonlarını düşürmelerini hiç istemiyoruz. Önemli olan öğrencinin gerçekten hangi yolda ilerlemesi gerektiğini söylemek ve yol göstermektir. Gerekirse biz aileleri de öğrencilerle beraber gelişip merkezimize bekliyoruz. Çünkü biz daha iyi bilgi veririz ve öğrenci velileri de daha iyi bir bilgi sahibi olabilirler. Bu çok önemlidir. Ailelere bir uyarım da şu şekilde olacak, yani aslında uyarı değil de biraz böyle not düşelim diyelim. Aileler, öğrencilere gerçekten çok yardımcı olmalı, sıkmamalı bu sıkma yöntemi öğrencinin çok yanlış kararlar almasına sebep olabilir ve belki de eğitim hayatında düşüşe sebep olabilmektedir. Bizim amacımız öğrenciye çok iyi yol göstermek. Gelecekte neler yapabileceğini göstermek ve ilerde onlarda bir anne baba olacak. Anne ve babanın sergilediği bir davranışlarının aynısını kendileri de sergileyecektir. Bunu unutmamak lazım. Bu doğrultuda bizler her zaman buradayız. Ailelerin de öğrencilerinde yanındayız, iyi bir rehberlik, iyi bir yol gezip göstericiyi için lütfen sizde Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi'ne bir uğrayın derim" şeklinde konuştu.