YKS’de korkutan anlar! Ambulans devreye girdi: Sedye ile götürdüler

Kaynak: DHA

Sivas’ta YKS’nin AYT sınavında baygınlık geçiren bir kız öğrenci, sedyeyle ambulansa taşındı. Ambulansta müdahale edilen öğrenci, hastaneye gitmeyi reddederek ailesiyle ayrıldı.

AYT için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki Eğitim Fakültesi'nde sınava giren Defne Deniz, sınavın sonlarına doğru baygınlık geçirdi.

Kimi annesinin okuduğu suyla geldi, kimi kapının önünde beklerken gecikti, kimi yanlış belgeyle gelip "başka planlarım var" dedi! Memleketimden YKS manzaralarıKimi annesinin okuduğu suyla geldi, kimi kapının önünde beklerken gecikti, kimi yanlış belgeyle gelip "başka planlarım var" dedi! Memleketimden YKS manzaraları

Görevlilerin ihbarıyla fakülteye sevk edilen sağlıkçıların sınav salonundan sedyeyle aldıkları Deniz, ambulansa taşındı. Ambulansta bir süre müdahale edilen Defne Deniz, kendine geldikten sonra hastaneye götürülmek istemedi. Deniz daha sonra ailesiyle fakülteden ayrıldı.

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