YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Hafta sonu açık tutulacak

Kaynak: AA
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Hafta sonu açık tutulacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenciler için gerekli belgeleri temin etmeleri amacıyla, nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran tarihlerinde hizmet verecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya duyurusuna göre, YKS nedeniyle sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, 8 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

Öğrencilerin zaman kaybetmemeleri için, başvuru yapmadan önce sınava giriş belgelerini göstermeleri gerektiği belirtilen açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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