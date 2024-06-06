YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Hafta sonu açık tutulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya duyurusuna göre, YKS nedeniyle sınav merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, 8 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.
Öğrencilerin zaman kaybetmemeleri için, başvuru yapmadan önce sınava giriş belgelerini göstermeleri gerektiği belirtilen açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.