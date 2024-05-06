YKS'ye hazırlanmanın bedeli dudak uçuklattı. Üniversiteyi kazanmak hiç bu kadar zor olmamıştı

Kaynak: Gazete duvar
YKS'ye hazırlanmanın bedeli dudak uçuklattı. Üniversiteyi kazanmak hiç bu kadar zor olmamıştı
Yaklaşık 3 milyon kişinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanmak, maddi açıdan öğrencileri ve aileleri zor duruma sokuyor. Soru bankaları, dershane, ek ders, ekstra kaynak ve etütler ile bir öğrencinin bir yılda YKS'ye hazırlanmak için harcadığı miktar 200 bin lirayı buluyor.

Üniversiteye girmeye hak kazanmak için girilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi olmak üzere 3 oturumlu sınava bu yıl; 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

BİR ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN YILDA 200 BİN TL HARCIYOR

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda öğrencilere eğitim ve öğretim kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıyor ve sınava hazırlanan öğrenciler için ayrıca Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden konu anlatımı ve soru çözümü için seçenekler sunuyor. Fakat hem öğrenciler hem de eğitimciler bakanlık tarafından verilen bu hizmetleri sınava hazırlanma konusunda yeterli görmüyor. Bu sebeple öğrenciler, özel okullar, dershaneler, etüt merkezleri, ekstra kaynaklar veya özel derslere yönelmek durumunda kalıyor. Bu şekilde öğrenciler ve aileleri yüklü miktarda ücretler ödemek zorunda kalıyor.

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Ortalama bir dershane veya etüt merkezine giden bir öğrenci, kaynak kitapları ulaşım yemek gibi giderleri hesaplandığında yılda en az 200 bin TL harcama yapıyor.

OKULLARDA VERİLEN KAYNAKLAR YETERSİZ

YKS sınavına öğrenci hazırlayan kurum sahipleri Tarih öğretmeni Murat Akdemir ve Matematik öğretmeni Serdar Turan, bakanlığın verdiği kaynakların yetersiz olması sebebiyle öğrencilerin ekstra kaynak almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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Serdar Turan, bir öğrencinin bir branştan en az iki soru bankası çözmesi, bu sebeple yılda en az 18 soru bankası alması gerektiğini belirtti. Orta seviyedeki bir soru bankasının ücreti ise ise 350-400 TL arasında. Bakanlığın öğrencilere konu anlatımı kitabı dağıttığını, ancak öğrencilerin sınavda başarı sağlaması için soru çözmeleri gerektiğini ifade eden Turan, verilen kaynakların yetersiz olduğunu ve öğrencilerin soru bankaları, denemeler, ders föyleri gibi ekstra kaynak almak durumunda kaldığını ifade etti.

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"4 YILLIK EĞİTİM MASRAFIYLA ÇOCUĞA İŞ KURULUR"

Tarih Öğretmeni Murat Akdemir, 4 yıllık eğitim masrafıyla çocuğa iş kurulabileceğini belirterek, “Eğer ekonomik korkularla üniversiteye hazırlanıyorsa, yapılabilecek en mantıklı şey meslek öğrenip hayata başlaması. 80 bin lira kazanan kepçe operatörü var, bir de asgari ücretle çalışan öğretmen, avukat var. Tarihin hiçbir döneminde eğitim maddi olarak bu kadar pahalı, ahlaki olarak bu kadar ucuz olmamıştı." İfadelerini kullandı.

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