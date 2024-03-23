YKS başvurularını kaçıranlar hakkında yeni karar! YÖK resmen duyurdu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), YKS başvurularını kaçıran adaylar için yeni bir açıklama yayınladı.

YÖK tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM MERKEZLERİ VE İNTERNET SİTELERİNDEN YAPILABİLECEK

Adayların, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceği ifade edildi.

BAŞVURUSU OLANLARDAN TEKRAR BAŞVURU ALINMAYACAK

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak.

Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.