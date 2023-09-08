Yoga yapanları öldü sandı toplu katliam ihbarı yaptı

İngiltere’nin Lincolnshire kentindeki bir kafeye giden adam, yerde hareketsiz yatanları görünce polise toplu katliam ihbarında bulundu. Polis olay yerine jet hızıyla geldi ama gerçek ortaya çıktı. Yoga dersi yarıda kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yoga yapanları öldü sandı toplu katliam ihbarı yaptı

İngiltere’nin doğusundaki Lincolnshire kentindeki bir kafede yoga yapanların başına ilginç bir olay geldi. Kafeye gelen adam yerde hareketsiz yatanları görünce hemen telefonuna sarıldı, polise toplu katliam ihbarında bulundu.

Kafe yöneticileri ve yoga dersi öğrencileri, beklemedikleri polis baskınını görünce şaşkınlığa uğrarken, durumunun anlaşılmasının ardından polis memurları ihbarın asılsız olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.

Bu arada Lincolnshire Polisi herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının "iyi niyetle" yapıldığını duyurdu.

Baskın yapılan kafeden yapılan açıklamada ise “Böyle bir ihbarın ardından hızla harekete geçtikleri için Lincolnshire Polisi’ne teşekkür ederiz. Gelirken yolda akıllarından neler geçtiğini bir an bile hayal edemiyoruz” denildi.

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