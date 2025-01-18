Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram’ın son durumunu kızı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yoğun bakımda tedavi görüyordu! Edip Akbayram’ın son durumunu kızı açıkladı

İç kanama şüphesiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat olan usta sanatçı Edip Akbayram bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Usta sanatçının kızı Türkü Akbayram babasının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Usta sanatçı Edip Akbayram, yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Usta sanatçı yoğun bakıma alınmış arından entübe edilmişti. 2 kez ameliyat olan usta sanatçının son durumunu kızı açıkladı.

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Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçının sağlık durumu hakkında kızı Türkü Akbayram açıklamalarda bulundu.

Türkü Akbayram, babası Edip Akbayram’ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, “Babamız Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz” dedi.

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