Günde bir kase yoğurt yemek kemik erimesinde diş çürümesine kadar iyi geldiği söyleniyor. Uzmanlar yoğurt tüketimini kemik sağlığı açısından faydalı buluyor. Peki, yoğurt kemik erimesine iyi gelir mi? Yoğurdun kemiklere yararı nedir?

YOĞURDUN FAYDALARI NELER?

Yoğurt sindirimi kolaylaştırıp bağırsakların çalışmasına yardım eder. Laktoz içeriğinin süte göre az olması nedeniyle sindirimde avantaj sağlamaktadır.

İçerdiği probiyotikler sayesinde sindirimin yanında vücut bağışıklığını da destekler.

Yoğurt, içerdiği kalsiyum sebebiyle kemikleri güçlendirir ve korur. Bu nedenle osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesinde de büyük önem taşır. Kalsiyumun en önemli işlevi kemik ve diş sağlığını korumak ve gelişimlerini sağlamaktır. Dolayısıyla büyümenin hızlı olduğu dönemde, hamilelikte ve emzirme döneminde kalsiyuma ihtiyaç daha da artış göstermektedir.

Yoğurt, fosfor yönünden de zengindir. Fosfor, hücrelerde yer alan DNA ve RNA moleküllerinin temel yapıtaşlarıdır. Hücredeki tüm enerji döngüsünü sağlamaktadır.

200 g yani bir kase yarım yağlı yoğurdun %36'sı karbonhidrat, %32'si protein ve %32'si yağdan oluşmaktadır. Bir kase yoğurt ortalama 100 kcal'dir.

YOĞURDUN İÇERİSİNDEKİ HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER VAR?

6.8 g protein

3,5 g yağ

8.2 g karbonhidrat

100 mg sodyum

320 mg potasyum

230 mg kalsiyum

200 mg fosfor

10 mg kolesterol

44 iu A vitamini

2 mg C vitamini