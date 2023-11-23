Yoğurt soslu mercimek köfte nasıl yapılır?

İşte yoğurt soslu mercimek köfte tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yoğurt soslu mercimek köfte nasıl yapılır?

Yoğurt soslu mercimek köfte nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek (suyu iyice sıkılmış)

1 adet soğan

Yarım demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı tam buğday unu veya yulaf unu Kimyon, karabiber, tuz, acı toz biber

100 ml yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

SOSU İÇİN:

1 tatlı kaşığı biber salçası 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı zeytinyağı Yarım diş sarımsak Kuru nane Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Yeşil mercimeğin suyunu iyice sıkın ve blender alın. İçine maydanoz, soğan, tuz, karabiber, bol kimyon, acı toz biber ve 3 yemek kaşığı unu ekleyip blender ile harç haline getirin. Zeytinyağı eklediğiniz tavaya yeşil mercimek harcını içi kolaylıkla pişmesi için ince ve köfte boyutunda yapıp hepsini pişirin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağının içine domates salçası, biber salçası, sarımsağı, kuru naneyi ekleyip ve az su katarak domates sosunu hazırlayın. Bir tabağa pişen köfteleri alıp üzerine iyice çırptığınız yoğurdu ekleyip en üste domates sosunu dökün ve maydanoz ile süsleyin.

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