Yoğurtlu patates salatası nasıl yapılır?
Malzemeler
4 adet haşlanmış patates
2 adet közlenmiş kapya biber
1 adet rendelenmiş havuç
Yarım çay bardağı haşlanmış mısır
4 adet kornişon turşu
4 dal taze soğan
2 su bardağı yoğurt
3 yemek kaşığı mayonez
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytin yağı
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı
Biberler közlenir.
Haşlanan patatesi soyulur ve küp küp doğranarak kaseye alınır.
Üzerine közlenen kapya biber de doğranır ve ilave edilir.
Kornişon turşu da küp şeklinde doğranır ve eklenir.
Taze soğan da ince bir şekilde doğranıp eklenir.
Mısır ve havuç da ilave edilir.
Ayrı bir kasede yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve zeytinyağı karıştırılır.
Salataya ilave edilir ve tekrar karıştırılır.
Afiyet olsun...