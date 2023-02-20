Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
41 bin küsür insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medyada depreme karşı pek de dayanıklı görünmeyen ilginç bina görselleri paylaşıldı. Fotoğrafları görenler "bu binalara nasıl ruhsat verilmiş" demekten kendini alamadı
İşte yapımına ruhsat verilen birbirinden ilginç binalara, konumlarıyla birlikte birkaç örnek...
3/29
Birbirine değen 2 bina İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi Çetin Sokak’ta
4/29
İstanbul- Esenyurt
5/29
İstanbul-Etiler
6/29
İzmit
7/29
Antakya
8/29
Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan, 41 yıllık olduğu belirtilen bina, 2 metre genişliğindeki 8 katlı tuhaf bina, İzmit’te İnönü ve Akçacami Caddelerinin arasında bulunuyor.
9/29
Altından sokak geçen bina, Bursa’nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi (Çarşamba olarak bilinen semtteki) Dikleme Sokak’ta
10/29
Tek kolon üzerine 3 katlı inşa edilen bina, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde
11/29
58 metrekare arsaya yapılan 3 katlı ince bina, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde Şirinkuyu Mahallesi’nde bulunuyor.
12/29
Üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren bina İstanbul Çekmeköy’de Nursel Sokak’ta. (Sosyal medyada görüntüsü paylaşılan Savaş Apartmanı’nın müteahhidi, binanın deprem yönetmeliğine uygun olduğunu söylemiş.
13/29
14/29
15/29
16/29
Bursa'da altından sokak geçen bina
17/29
İşte şaşırtan diğer binalar...
18/29
19/29
20/29
21/29
22/29
23/29
24/29
25/29
26/29
Elazığ Sivrice
27/29
Şanlıurfa- Siverek
28/29
29/29
Hatay’da inşa hâlindeyken “depreme dayanıklı” vurgusuyla satışa sunulan Altınpark 2 Sitesi’nin 6 Şubat 2023 günü meydana gelen depremlerin ardından yıkıldı