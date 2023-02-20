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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

41 bin küsür insanın ölümüne neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medyada depreme karşı pek de dayanıklı görünmeyen ilginç bina görselleri paylaşıldı. Fotoğrafları görenler "bu binalara nasıl ruhsat verilmiş" demekten kendini alamadı

Galeri Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:27
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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

İşte yapımına ruhsat verilen birbirinden ilginç binalara, konumlarıyla birlikte birkaç örnek...

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Birbirine değen 2 bina İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi Çetin Sokak’ta

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

İstanbul- Esenyurt

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

İstanbul-Etiler

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

İzmit

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Antakya

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan, 41 yıllık olduğu belirtilen bina, 2 metre genişliğindeki 8 katlı tuhaf bina, İzmit’te İnönü ve Akçacami Caddelerinin arasında bulunuyor.

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Altından sokak geçen bina, Bursa’nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi (Çarşamba olarak bilinen semtteki) Dikleme Sokak’ta

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Tek kolon üzerine 3 katlı inşa edilen bina, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

58 metrekare arsaya yapılan 3 katlı ince bina, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde Şirinkuyu Mahallesi’nde bulunuyor.

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren bina İstanbul Çekmeköy’de Nursel Sokak’ta. (Sosyal medyada görüntüsü paylaşılan Savaş Apartmanı’nın müteahhidi, binanın deprem yönetmeliğine uygun olduğunu söylemiş.

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

14/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

15/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Bursa'da altından sokak geçen bina

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

İşte şaşırtan diğer binalar...

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

19/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

20/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

21/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

22/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

23/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

24/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

25/29
Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Elazığ Sivrice

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Şanlıurfa- Siverek

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

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Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar

Hatay’da inşa hâlindeyken “depreme dayanıklı” vurgusuyla satışa sunulan Altınpark 2 Sitesi’nin 6 Şubat 2023 günü meydana gelen depremlerin ardından yıkıldı

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