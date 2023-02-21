Hiç mi çimento demir kullanmadınız vicdansızlar. Hepsi kum gibi yıkıldı. Bu kadar yüksek kata kimler izin verdi?

Deprem felaketinin ardından binaların sağlamlığı tartışmalara neden olurken, kağıt gibi yıkılan binaların videoları sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.

Depremin burduğu Kahramanmaraş'ta, Adana'da ve Hatay'da depremde hasar görmüş bazı binalar artçı sarsıntıların etkisiyle yerle bir oldu.

Yıkılan binaların kolonlarının hiçbir taşıma gücü olmaması, duvarların kağıt gibi katlanması ve adeta kum gibi dağılması, bu binaları yapan müteahhitlerin betondan, demirden nasıl çaldığını gün yüzüne çıkarıyor.

Malzemeden çalan müteahhitler, ve bunları denetlemeyen sistem yüzünden depremin ardından bu binalar binlerce insana mezar olurken, kamuoyu tepkisini bastırmak için yapılan gözaltılar ise vatandaşa samimi gelmiyor.

İşte kağıt gibi yıkılan o binalar: