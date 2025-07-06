Yok artık! Dusan Tadic öyle bir takıma imza atıyor ki...

Kaynak: Haber Merkezi
Yok artık! Dusan Tadic öyle bir takıma imza atıyor ki...

Fenerbahçe'den ayrılan ve eski takımı Ajax'a transfer olması beklenen Dusan Tadic için sürpriz bir gelişme yaşandı. Hollanda ekibine imza atmayan Sırp oyuncu, kariyerine büyük ihtimalle İsviçre'de devam edecek.

Fenerbahçe'den sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli olmak üzere. Yıldız oyuncu, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

DUSAN TADIC AJAX'A İMZA ATMAMIŞTI

Kariyerine en az 2 yıl daha devam etmek isteyen Tadic, eski takımı Ajax ile anlaşamadı. Maddi açıdan zor dönemler geçiren Ajax, Tadic'in maaşını karşılayamadığı için transfer gerçekleşmedi.

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YENİ ADRESİ ŞAŞIRTTI!

Tadic'in İsviçre ekibi FC Zürih ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 36 yaşındaki futbolcunun taleplerini kabul eden Zürih, kısa süre içinde bu transferi duyuracak.

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